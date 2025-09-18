în Borșa s-au finalizat lucrările la creșă și grădiniță

Primăria a făcut recepția lucrărilor la Creșa „Degețica” și Grădinița cu Program Prelungit din zona centrală a orașului.

Datorită fondurilor europene obținute prin PNRR, de peste un milion de euro, s-a reușit transformarea acestui spațiu într-un cămin modern, sigur și prietenos pentru cei mici.

Lucrările executate au vizat: schimbarea acoperișului și a ferestrelor; un sistem de încălzire eficient și ventilație de ultimă generație; panouri fotovoltaice; izolarea clădirii cu materiale de calitate.