Magnetoterapia, aliatul natural al sănătății tale

Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilități ”Phoenix”, din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, oferă ședințe de magnetoterapie, persoanelor care suferă de dureri articulare, inflamații sau probleme de circulație.

„În cadrul centrului nostru, magnetoterapia este oferită sub supravegherea unui specialist, adaptată nevoilor tale individuale. Lunar, circa 30 de pacienți beneficiază de această terapie noninvazivă, care folosește câmpuri magnetice pulsatile pentru a stimula procesele naturale de vindecare ale organismului. Conform specialiștilor noștri, tratamentul este fără durere, relaxant și cu efecte benefice dovedite.

Magnetoterapia este recomandată în afecțiuni precum artrită, osteoporoză, entorse, lombalgii, fracturi, tulburări de somn, stres cronic și multe altele. Terapia este complet sigură, se aplică local, iar ședințele sunt scurte și confortabile” – au precizat oficialii Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Informații la Centrul Social pentru Persoane cu Dizabilități „PHOENIX”, str. Grănicerilor nr. 118, tel. 0262708909.