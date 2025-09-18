NORD LITERAR la Cernăuți

Imediat după deschiderea granițelor, am plecat să cunosc oameni și realități din teritoriile cu spirit românesc, care au fost vânturate de istorie. Prima călătorie am făcut-o peste Tisa, în Maramureșul mușcat, despre care auzisem multe, dar nu l-am cunoscut la fața locului. Am descoperit o lume extrem de asemănătoare cu Maramureșul din stânga Tisei. În casa mătușii Viorica, dirijoarea corului din Slatina, m-am simțit ca într-o casă din Săpânța. Apoi am plecat spre Basarabia, teritoriu românesc cucerit, în 1940, de sovietici, unde am întâlnit o fibră românească cutezătoare. De la Grigore Vieru, la Nicolae Dabija, ori Mihai Cimpoi, care au apărat cu dârzenie Limba Română și alte rânduieli românești. Toate acestea le-am scris în cartea: „Ochii Basarabiei.”

Dar locurile românești înstrăinate, care m-au fascinat, au fost cele din Bucovina de Nord, cu orașul Cernăuți, care are hrisov de întemeiere din vremea domnitorului Alexandru cel Bun. Recent, însemnele lui au fost izgonite din Centrul orașului. O sensibilitate în plus o datorez și pașilor poetului național Mihai Eminescu, legat de Cernăuți prin studii făcute aici, sub veghea ocrotitoare a dascălului Aron Pumnul. La Cernăuți am întâlnit o grupare de scriitori cu destin dramatic, uneori tragic. Cum a fost cazul poetului Ilie Motrescu, aruncat în apele Prutului. Acum și Bucovina de Nord, preluată de la imperiul roșu de Ucraina, trăiește grozăviile războiului.

Așa m-am gândit să fiu alături de scriitorii, prietenii mei din Cernăuți să scriu despre cărțile lor, despre crezul lor estetic, despre universul lor literar. Cum opera lor vine spre România, deci și spre Maramureș, cu obiceiurile discrete ale lui Badea Cârțan, poetul Gheorghe Mihai Bârlea, brav prieten al scriitorilor din Țara Fagilor, a găsit forme mai subtile și folositoare spre a ajunge la mine parte din cărțile confraților. După priceperea mea, le-am prezentat în revista NORD LITERAR, îmbinând biograficul cu dimensiunea valorică a creațiilor. Sub titlul „Scriitori din Cernăuți,” am scris în revistă comentarii la cărțile unor reprezentativi autori din Bucovina de Nord. Așa s-au perindat prin paginile revistei poetul Arcadie Suceveanu, cu Arcadia lui literară, Ștefan Hostiuc, publicist rafinat, literat cu o solidă pregătire teoretică, dublat de o certă valoare artistică. Conduce revista „Mesager bucovinean”, cu multe opinteli financiare. Este autorul cărții „Scriitori români din Nordul Bucovinei,” prima lucrare de acest gen care ilustrează că dialogul este veghea românească în Nordul Bucovinei.

Am mai scris despre Ilie T. Zegrea și cămașa de forță a realității, despre universitarul Grigore Bostan și renașterea conștiinței naționale, despre academicianul Vasile Tărâțeanu, o piramidă culturală în orașul tinereții lui Eminescu, ori Mircea Lutic și metafora vieții. Nu a lipsit din serialul revistei „Nord Literar” nici pălăria lirică a lui Nicolae Șapcă, poet publicist și editor. Este președintele Societății Scriitorilor Români din Cernăuți. Scriitorii despre care am scris, cei aflați în viață, au simțit nevoia să mulțumească revistei pentru atenția acordată. Prin grija poetului Gheorghe Mihai Bârlea, numerele din revistă cu articolele mele au ajuns la Cernăuți. Așa că de Ziua Limbii Române, în cadrul manifestării de la Palatul Național al Românilor, un moment aparte l-a ocupat prezentarea revistei NORD LITERAR, profilul ei și colaboratorii, relatează ziarul „Zorile Bucovinei”.

Fac o destăinuire în premieră. Când am început serialul cu scriitorii din Cernăuți, dimpreună cu Dana Buzura-Gagniuc, managerul revistei „Nord Literar” și poetul Gheor­ghe Mihai Bârlea, am schițat un proiect de a-i invita pe câțiva reprezentanți ai literelor din Bucovina de Nord în Maramureș, inclusiv o deplasare a noastră la Cernăuți. Dar războiul din Ucraina și austeritatea financiară românească au amânat planul nostru. Nu-i târziu niciodată pentru aceste întâlniri. Colaborarea noastră cu autori din Cernăuți continuă. De Ziua Limbii Române, la Cernăuți a fost dezvelită noua placă memorială dedicată poetului național Mihai Eminescu pe clădirea gimnaziului unde poetul a învățat între anii 1860-1866, după cum relatează ziarul „Zorile Bucovinei”, sub semnătura colegei Maria Toacă.

Eu, în numele redacției revistei „Nord Literar”, mulțumesc distinșilor confrați cernăuțeni pentru atenția acordată scriitorilor din Maramureș, care, lună de lună, de 23 de ani, invită cititorii la acest banchet literar. Este o dovadă că publicația are însușirile unei reviste cu audiență și dincolo de fruntariile actuale ale țării. Mai ales în teritoriile unde trăiesc români. Că de la Uzdin, la Cernăuți, drumul trece prin stația „Nord Literar”.