O nouă organigramă la DGASPC Maramureş

– dispar mai multe funcţii de conducere –

Consiliul Judeţean a aprobat noua organigramă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială: numărul de posturi se reduce de la 150 la 125. De asemenea, se desfiinţează un post de director adjunct şi 3 funcţii de şefi de servicii. Economiile generate: 2,5 milioane lei pe an.

”În vechea organigramă erau prevăzuți 150 de angajați pe partea administrativă, iar în urma reorganizării, numărul acestora va fi redus cu 25, ajungând la 125 – minimul necesar pentru păstrarea acreditării instituției. O parte din funcțiile administrative (șoferi, electricieni, personal tehnic) au fost transferate direct pe standardul de cost la centrele rezidențiale. Redistribuim funcții și reducem cheltuieli cu aproximativ 200.000 lei lunar, ceea ce înseamnă o economie anuală de 2,5 milioane lei” – a anunţat conducerea CJ.

De asemenea, activitatea ”Telefonul copilului” nu va mai fi finanţată din bugetul CJ, personalul fiind trecut pe standardul de cost, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a cheltuielilor CJ – după cum susţin oficialii instituţiei.

Următorul pas va fi externalizarea unor servicii către sectorul privat, unde costurile sunt cu aproximativ 30% mai mici, dar calitatea este menținută.