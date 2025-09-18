Școala gimnazială din Sighetu Marmației în straie noi

După finalizarea unui amplu proces de reabilitare și modernizare, autoritățile au redeschis una dintre cele mai moderne instituții de învățământ din Maramureș: Școala Gimnazială „Ioan Buteanu”.

Renovarea clădirii s-a realizat în cadrul PNRR, printr-o investiție europeană de 6.805.244 lei, destinată eficientizării energetice a școlii. La această sumă s-au adăugat 950.000 lei, din bugetul local, pentru lucrările de renovare și amenajare a spațiilor interioare, astfel încât elevii să învețe într-un mediu modern, sigur și plăcut.

În cadrul evenimentului a avut loc și dezvelirea plăcii comemorative dedicată lui Ioan Buteanu, ca un gest de respect și recunoaștere față de personalitățile care au marcat istoria municipiului. Acest moment a fost posibil datorită inițiativei lăudabile a Asociației Tradițional Progresiste Tisa și în mod deosebit a lui Gheorghe Botiș.