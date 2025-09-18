Se reabilitează străzile în Bârsana

Primăria a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul de modernizare a străzilor de interes local în zona Valea Muntelui. Investiția, finanțată din fonduri europene, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, are o valoare totală de un milion euro.

De la semnarea contractului de finanțare și până la semnarea contractului de execuție a trecut mai bine de un an, din cauza birocrației și a numeroaselor avize necesare din partea AFIR. Cu toate acestea, s-a ajuns și în această etapă, în care se face un pas concret spre modernizarea infrastructurii locale.

Străzile care vor fi modernizate: Valea Popii, Tres­tia, Rânșor, Ursoi, Învă­ță­torului (Ionu’ Doamnii).

Lucrările care vor fi realizate includ: asfaltarea drumurilor de interes local pe o lungime de 4.5 km; construirea de rigole pentru scurgerea apelor pluviale; execuția de ziduri de sprijin în zonele cu risc de alunecare; ame­najarea de șanțuri pentru protejarea infrastructurii.

Această investiție, importantă pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonă, va contribui și la valorificarea potențialului turistic al Văii Muntelui.