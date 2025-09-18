Primăria a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul de modernizare a străzilor de interes local în zona Valea Muntelui. Investiția, finanțată din fonduri europene, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, are o valoare totală de un milion euro.
De la semnarea contractului de finanțare și până la semnarea contractului de execuție a trecut mai bine de un an, din cauza birocrației și a numeroaselor avize necesare din partea AFIR. Cu toate acestea, s-a ajuns și în această etapă, în care se face un pas concret spre modernizarea infrastructurii locale.
Străzile care vor fi modernizate: Valea Popii, Trestia, Rânșor, Ursoi, Învățătorului (Ionu’ Doamnii).
Lucrările care vor fi realizate includ: asfaltarea drumurilor de interes local pe o lungime de 4.5 km; construirea de rigole pentru scurgerea apelor pluviale; execuția de ziduri de sprijin în zonele cu risc de alunecare; amenajarea de șanțuri pentru protejarea infrastructurii.
Această investiție, importantă pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonă, va contribui și la valorificarea potențialului turistic al Văii Muntelui.
Se reabilitează străzile în Bârsana
