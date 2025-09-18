Sprijin pentru copiii bolnavi

Asociația Esperando face demersuri pentru a veni în sprijinul copiilor bolnavi, din dorința de a le oferi servicii gratuite, inclusiv în domeniul sănătății.

„Pentru că ne place să răspândim binele, ne-am înscris în proiectul Asociației Magic.

Prin intermediul acestui program, copiii bolnavi pot beneficia de diferite produse și servicii, gratuit sau cu reducere. De la servicii din domeniul sănătății, educației, cazării, transportului, îngrijirii personale, la servicii tehnice și de consultanță etc.

Acestea sunt asigurate prin intermediul aplicației Magic­HELP, disponibilă pe Android și IOS, unde familiile copiilor bolnavi sunt conectate cu întreaga comunitate care vrea să ofere ajutor, o rețea de peste 565 de parteneri. În cadrul acestui parteneriat, Asociația Esperando va oferi servicii în domeniul recuperării medicale”, au punctat responsabilii Asociației Esperando.

MagicHELP se adresează beneficiarilor Asociației Magic, iar părintele sau tutorele legal poate înscrie copilul cu vârstă de până la 21 de ani, cu o afecțiune gravă sau cronică, în acest program.

Pentru detalii consultați https://asociatiamagic.ro/MagicHELP, unde veți găsi toate informațiile necesare despre acest proiect al binelui, înscriere și modul în care func­ționează.