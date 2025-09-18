Tot mai puțin gunoi aruncat aiurea în Ulmeni

Autoritățile din oraș ne spun că au făcut 15 acțiuni de ecologizare în utima vreme, ceea ce deja se vede.

Nu mai sunt gunoaie aruncate la margini de cartiere, ne referim mai degrabă la Țicău și Chelința. Vestea bună e că preluarea serviciului de salubrizare de către operatorul județean a obligat sătenii să colecteze selectiv, ceea ce nu se petrecea înainte. Mai rămâne problema mașinilor de gunoi aproape noi ale orășelului, uitate într-o parcare, oferite operatorului, mai ales că…stau!