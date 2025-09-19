Campioana joacă tot acasă • CSM Știința Baia Mare – Rapid București

După eșecul cu Steaua, din prima rundă a Cupei României, campioana CSM Știința Baia Mare joacă în etapa secundă tot pe Arena Zimbrilor și o va întâlni pe Rapid București. Confruntarea dintre cele două este programată pentru sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 11.

CSM Știința nu are altă variantă în meciul cu Rapid decât cea a victoriei pentru a-și recupera moralul insuccesului din etapa inaugurală. Iar duelul cu giuleștenii este o bună oportunitate, adversarul fiind extrem de accesibil.

Campioana și Rapid s-au duelat de două ori pe parcursul acestui sezon, în campionat, și de fiecare dată victoria a revenit echipei antrenate de Eugen Apjok – 52-25 pe Arena Zimbrilor și 48-13 în returul de pe Stadionul Olimpia.

Etapa 2

Sâmbătă, 20 septembrie, ora 11: CSM Știința Baia Mare – Rapid București; Steaua București – Universitatea ELBI Cluj-Napoca; SCM USV Timișoara – Rapid București.