Câmpul de fotovoltaice din Oncești acoperă tot necesarul!

O surpriză plăcută am avut la Oncești, unde aflăm că, recent, finalizatul proiect de parc fotovoltaic, finanțat prin PNRR – Ministerul Energiei acoperă tot necesarul comunei în materie de iluminat, instituții etc.

Este vorba de un parc pe 25 de ari de teren, cu o capacitate de 199,7 MW, care, conform monitorizării, a generat 33 MW în luna a opta! E drept, că e așezat în loc special, pe platoul așa-zis ”Aeroport”, unde da, coborau avioane utilitare, azi cu utilitate de pășune dintre Oncești și Giulești, cu vedere spre Sighet.