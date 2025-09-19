Câmpul de fotovoltaice din Oncești acoperă tot necesarul!

De -
0
13

O surpriză plăcută am avut la Oncești, unde aflăm că, recent, finalizatul proiect de parc fotovoltaic, finanțat prin PNRR – Ministerul Energiei acoperă tot necesarul comunei în materie de iluminat, instituții etc.
Este vorba de un parc pe 25 de ari de teren, cu o capacitate de 199,7 MW, care, conform monitorizării, a generat 33 MW în luna a opta! E drept, că e așezat în loc special, pe platoul așa-zis ”Aeroport”, unde da, coborau avioane utilitare, azi cu utilitate de pășune dintre Oncești și Giulești, cu vedere spre Sighet.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.