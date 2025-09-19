Liceeni din Baia Sprie prezenți la evenimentul „Europa mai aproape de cetățeni”

O parte din echipa ambasadorilor juniori de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie a participat la evenimentul „Europa mai aproape de cetățeni”.

Cu această ocazie, elevii au luat parte la o dezbatere publică pe marginea principalelor teme abordate: războiul din Ucraina, Pactul Verde European, digitalizarea, agricultură, libertăți și drepturile cetă­țenilor europeni.

„A fost o experiență valoroasă pentru ambasadorii juniori, care au înțeles mai bine cum deciziile luate la nivel european influențează viața fiecăruia dintre noi” – au spus liceenii.