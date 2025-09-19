Maramu’ Climb a ajuns la a patra ediție

Maramu’ Climb, a patra ediție, are loc în perioada 19-21 septembrie. „Maramureșul, cu peisajele sale spectaculoase și stâncile impunătoare, te invită la un eveniment plin de adrenalină și explorare”, este mesajul transmis de organizatori.

Ce te așteaptă? Organizatorii de la Asociația Salvatorilor Montani Maramureș explică:

• trasee variate: de la cele ușoare, pentru acomodare, la cele provocatoare, care îți vor pune la încercare forța și tehnica;

• peisaje uimitoare: descoperă frumusețea toamnei în Maramureș, cu frunze ruginii și aer proaspăt de munte;

• comunitate: conectează-te cu alți pasionați de escaladă, împărtășește experiențe și creează noi prietenii;

• spirit de aventură: lasă-te purtat de energia muntelui și depășește-ți propriile așteptări!

„Vom transforma stâncile din Maramureș în terenul nostru de joacă! Fie că ești un cățărător experimentat sau un începător dornic să își testeze limitele, Maramu’ Climb este evenimentul perfect pentru tine”, menționează organizatorii.

Maramu’ Climb 2025 propune cățărare în patru locuri emblematice: Coloanele de la Limpedea, Lespezi, Piatra Vlaicului și Creasta Cocoșului.

„Întâlnirea are ca scop schimbul de experiențe cu alpiniștii din toată țara, socializare și simțul responsabilității față de mediul înconjurător. Promovarea escaladei în Maramureș, a sporturilor și activităților care pot fi desfășurate fără ca natura să sufere în urma acestora”, precizează sursa citată.

Tabăra de bază este la Coloanele de la Limpedea. Maramont oferă premii pentru cei mai buni cățărători.

Maramu’ Climb este organizat în parteneriat cu Salvamont Maramureș & Maramont.