Ritm lent la pasajul Clubul Văcarilor!

În 8 septembrie, a început organizarea de șantier, iar apoi defrișările, pe o porțiune, ce-i drept. Însă cum au început, adică repede, la fel s-au și oprit, pentru moment, spune consilierul Bogdănel Gavra.

”Ce s-a făcut: s-a curățat șanțul de pe partea stângă a ieșirii din Baia Mare spre Recea. Ce nu s-a făcut: pe partea spre Mocira, Recea și Săsar nu s-a început nimic; memorandumul care garantează finanțarea încă nu a fost prezentat public; exproprierile sunt doar la nivel de alocare fonduri, nu finalizate. Observații de pe teren: miercuri, la ora 15:22, șantierul era pustiu – nici utilaje, nici muncitori. În restul zilelor au fost doar două utilaje (un excavator și o mașină de transport) și aproximativ 3 muncitori. Ritm foarte slab pentru o lucrare care ar trebui să fie gata în iunie 2026. Concluzie: dacă resursa uma­nă și ritmul nu se intensifică serios, termenul de finalizare e mai degrabă vis decât realitate” – a spus consilierul.