Sărbătoarea Castanelor – cea mai spectaculoasă ediție de până acum!

De astăzi și până duminică, Baia Mare este în sărbătoare, Sărbătoarea Castanelor! Este o ediție jubiliară, ce se anunță spectaculoasă încă din prima zi. O premieră este și faptul că aceasta este prima ediție în care evenimentul se autofinanțează în integralitate. Ba mai mult, primăria a ieșit chiar pe plus cu organizarea.

Toate instituțiile implicate declară că sunt pregătite în cele mai mici detalii pentru ca ediția din acest an să fie una reușită, fără probleme: ”Suntem în preajma începerii Sărbătorii Castanelor. Timp de trei zile băimărenii vor avea parte de multe surprize în cadrul celei de-a XXX-a ediții. Este o ediție jubiliară pe care încercăm să o organizăm la cele mai înalte standarde și să asigurăm tuturor participanților un climat de siguranță, ordine publică și confort, în toate spațiile pe care noi le avem la dispoziție ca locuri în care se organizează activități. La ediția de anul trecut am făcut un exercițiu de transparență publică în ceea ce privește implicarea tuturor instituțiilor în eveniment. Astăzi, împreună cu prefectul județului Maramureș, Florian Sălăjeanu, repetăm acest exercițiu pentru a face cunoscută activitatea tuturor în organizarea și buna gestionare a celei mai importante sărbători a băimărenilor” – a spus primarul Doru Dăncuș.

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală vor fi prezente cu sute de angajați în stradă pentru a asigura un climat sigur pe durata evenimentului. De asemenea, echipaje vor avea și ISU Maramureș, Ambulanța și SMURD.

Ediția din acest an aduce și profit la bugetul local: ”De data aceasta suntem pe plus cu organizarea sărbătorii. Avem încheiate contracte de sponsorizare în valoare de 1.420.000 lei, din care circa 1,2 milioane lei sunt deja în conturile primăriei. Avem și domeniul public închiriat, pentru agenții economici care desfășoară activități în zonele în care se desfășoară sărbătoarea, pentru suma de 915.000 lei. Per total suntem pe plus, în condițiile în care în Consiliul Local s-a aprobat un buget maxim de 2 milioane de lei” – a conchis primarul.

Astfel, până duminică, vor fi o serie de activități artistice și cultural-educative pe raza întregului oraș: de la concerte în aer liber – la scenele din centrul nou (B-dul Unirii) și centrul vechi – și până la expoziții și activități pentru copii și adulți. Programul complet al sărbătorii îl găsiți pe site-ul https://www.baiamare.ro.