Se cosește pe Gutâi de-a lungul DN18

Într-un moment când în alți ani se montau deja botele acelea ce arătau marginea drumului, în pasul Gutâi, dat fiind zăpezile de peste 1,5 metri la parapet, acum se cosește.

Drumarii noștri au fost văzuți, ne spun cititorii, cosind pe marginea drumului național, deși se vedea clar că trecuse utilaj cu cositoare, la un metru de margine. Tot e ceva, probabil prin martie se vor monta botele legendare…