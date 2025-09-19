Studenții pregătesc proteste

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță proteste în toată țara în data de 29 septembrie. Studenții sunt supărați din cauza reducerilor alocărilor financiare în sistemul de educație.

„Încă de la finalul anului 2024, educația a fost prima vizată de tăierile bugetare. Ordonanța de urgență nr. 156/2024 prin care studenții au pierdut reducerea de 90% la transportul feroviar intern a fost primul semnal de nepăsare a statului în ceea ce privește parcursul studenților în mediul universitar” – au semnalat liderii studenților.

ANOSR a lansat atunci o petiție care a strâns peste 50.000 de semnatari împotriva prevederii din ordonanță referitoare la transportul studenților, a trimis adrese prin care a explicat necesitatea revenirii la prevederile anterioare către toți membrii Guvernului României, către toți parlamentarii și în special către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Transportului și Infrastructurii – marea majoritate au fost ignorate, altele fără rezultat.

„Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educație: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenților a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenților – povara» statului de 10 ani” arată neglijența cu care au fost tratați studenții în ultimii 10 ani, având o subfinanțare acută în ceea ce privește fondul de burse și protecție socială, însă nici situația ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenți fără burse de la începutul lunii iulie 2025” – au adăugat cei de la ANOSR.

Un prim protest al studenților ca urmare a tăierii burselor a avut loc în 26 iunie. Inclusiv în Baia Mare, studenții au ieșit în stradă. La începutul anului școlar, în data de 8 septembrie, studenții s-au alăturat protestelor organizate de sindicatele din învățământ și de elevi.

„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate și presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic, fapt pentru care Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România anunță proteste masive ale studenților în toată țara, odată cu începerea anului universitar, împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul de parteneri în procesul decizional și nevoile de bază pentru a putea avea parte de un parcurs educațional decent”.