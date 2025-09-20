Cursurile de engleză pentru seniori, un succes

La Centrul Rivulus Pueris, din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, luna septembrie a adus un început plin de energie și entuziasm: seniorii băimăreni au pornit din nou în aventura învățării limbii engleze și numărul celor care au răspuns acestei provocări nu a fost deloc mic.

„Fie că sunt la început de drum sau au deja experiență, seniorii se întâlnesc cu bucurie și curiozitate în fiecare săptămână. Pentru bunicii băimăreni, aceste cursuri înseamnă încredere, prietenii noi și nu în ultimul rând acumularea de cunoștințe. Un rol esențial în acest proiect îl are doamna Matei Alexandra Georgeta – profesor voluntar, căreia îi mulțumim pentru dăruirea, răbdarea și bucuria cu care se implică în fiecare lecție”, au explicat responsabilii DAS Baia Mare.

Programul cursurilor este următorul: marți, ora 10 – grupa avansați; miercuri, ora 10-grupa începători.

Și pentru că aceste cursuri sunt un succes, din luna octombrie, atmosfera de învățare se va extinde și la Centrul Caspev, unde alți seniori vor avea ocazia să descopere frumusețea limbii engleze.

Detalii și informații suplimentare la Centrul Rivulus Pueris, tel. 0262424143.