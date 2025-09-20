„Domnițele râului” debutează într-un nou sezon

• ACS Fotbal Feminin Baia Mare – UTA Arad •

ACS Fotbal Feminin Baia Mare debutează într-o nouă ediție de campionat. Cea a ligii a doua. Duminică, 21 septembrie, „domnițele râului” vor întâlni, de la ora 11, în cadrul rundei a doua, pe Stadionul „Viorel Mateianu”, formația arădeană AFC UTA. În mod normal echipa noastră ar fi trebuit să debuteze la finalul săptămânii precedente, însă confruntarea cu ACS Campionii Fotbal Club Argeș a fost amânată pentru luna octombrie.

Obiectivul grupării băimărene pentru acest sezon este unul conform și finanțării primite de la cele două entități – Consiliul Județean, respectiv Primăria Baia Mare. „Din păcate, nu am primit finanțare de la CJ (n.r. – Consiliul Județean) și PBM (n.r. – Primăria Baia Mare) decât pentru două deplasări. În ciuda acestui fapt, echipa noastră rămâne unită și motivată. Sperăm să găsim resursele financiare necesare pentru a duce campionatul la bun sfârșit și să terminăm cu fruntea sus, așa cum îi stă bine unei echipe care luptă până la capăt”, ne-a declarat președintele Daniel Pop.

ACS Fotbal Feminin Baia Mare va miza în acest sezon pe un lot format din 30 de jucătoare, multe dintre ele regăsindu-se încă la nivel de juniorat.

Lot sezon 2025/2026: Emma Drule, Ioana Chira, Gabriela Popp, Cristina Rus, Dariana Szalay, Adriana Ilieș, Anamaria Samok, Diana Bande, Georgiana Pâtca, Daria Asăujan, Alexandra Buftea (căpitan), Andreea Gulin, Diana Pop, Nicola Bîrle, Serena Bozga, Iulia Pop, Cătălina Circiu, Patricia Zdroba, Larisa Olar, Cristina Maria Maroșan, Antonia Blidar, Abigail Jurju, Denisa Todea, Rebeca Varga, Romina Roșca, Andrada Mihaela Gavriș, Lorena Pop, Bianca Lazăr, Carina Gabriela Robotin, Sara Maria Gherghelaș, Irina Alexia Czudik. Staff tehnic: Robert Mezei, Daniel Lupuți, Erika Copos. Director tehnic: Cristian Săsăran. Delegat: Daniel Bujor. Președinte: Daniel Pop.

Etapa 2

Sâmbătă, 20 septembrie: ACS Academia de Fotbal Florești – ACS Roma Florin Pădurean (ora 15).

Duminică, 21 septembrie: ACS Fotbal Feminin Baia Mare – AFC UTA Arad (ora 11); AFC Hermannstadt – AFC ASA Târgu Mureș (ora 11); ACS Campionii Fotbal Club Argeș – Universitatea Craiova (ora 11); Asociația Athletic CS United Bihor – ACS Atletic Drobeta (ora 13).

În runda inaugurală s-au consemnat rezultatele: ACS Atletic Drobeta – ACS Academia de Fotbal Florești 2-3; AFC ASA Târgu Mureș – AFC UTA Arad 4-0; Universitatea Craiova – Asociația Ath­letic CS United Bihor 6-0; ACS Roma Florin Pădurean – AFC Hermannstadt 3-1. Partida ACS Campionii Fotbal Club Argeș – ACS Fotbal Feminin s-a amânat pentru luni, 27 octombrie, de la ora 11.00.