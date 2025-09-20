Lucrările la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor se apropie de recepție

Autorităţile maramureşene dau asigurări că investiţia de la Fărcaşa în managementul integrat al deşeurilor se apropie de final. Zilele acestea s-au purtat discuţii cu primarul comunei Fărcașa, Ioan Stegeran, despre stadiul lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor.

Execuția este realizată în proporție de 95%, iar contractul de lucrări intră în etapa ultimă, urmând testele de funcționare și recepția obiectivului.

Centrul se întinde pe o suprafață de 200.000 mp și cuprinde: punct de control la acces, cu cântar și platformă de spălare; spații administrative; zonă de întreținere utilaje și stație de spălare auto; stație de alimentare cu combustibil; stație de sortare a deșeurilor reciclabile; stație de tratare mecano-biologică; celule de depozitare; drumuri, parcări și platforme interioare – informează Consiliul Judeţean.

Proiectul a fost implementat etapizat prin fonduri europene nerambursabile.