Numeroase surprize la Expo Flora

Când spui Sărbătoarea Castanelor, expoziția Expo Flora este nelipsită. Manifestarea este chiar mai ”veche” decât sărbătoarea orașului, ajungând anul acesta la a 40-a ediție.

Cei care au trecut pragul Parcului Serelor, au avut parte de numeroase surprize. Pe lângă standurile Serviciului Public Ambient Urban sau ale comercianților de flori, au existat numeroase atracții și pentru copii. Mai multe școli din Baia Mare au venit cu exemple din recolta proprie și au organizat ateliere interactive pentru cei mici. Un astfel de exemplu a fost cel al Liceului Internațional Baia Mare, unde copiii au putut privi la microscop diverse plante.

Programul de vizitare este între orele 12-19, iar intrarea este gratuită.