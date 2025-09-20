Parada Sărbătorii Castanelor a atras sute de băimăreni

Baia Mare a îmbrăcat straie festive cu ocazia Sărbătorii Castanelor, care a ajuns anul acesta la a XXX-a ediție. În ciuda vremii nefavorabile, sute de băimăreni au fost prezenți pe traseul tradiționalei parade și nu au fost dezamăgiți.

Parada a pornit de pe B-dul Traian, cu obișnuitele care alegorice. Spre bucuria copiilor, de data aceasta nu a lipsit nici ”castana uriașă”, pregătită de Serviciul Public Ambient Urban. Ca de obicei, majoretele au atras privirile celor din jur, la fel și coconii din cele mai cunoscute ansambluri folclorice din județ. De aplauze și încurajări s-au bucurat și cluburile sportive din Baia Mare, unde numeroși copii și-au scandat numele propriului club, unii încurajați de mascote. Din cadrul paradei nu au lipsit nici păpușile gigant, care în ultimii ani se bucură de o popularitate tot mai mare.

Trebuie amintit că, în fruntea paradei am avut oficialitățile reprezentative pentru municipiul Baia Mare, dar și pentru județ.

Primarul Doru Dăncuș a dat startul paradei, alături de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea și prefectul Florian Sălăjeanu. În prima linie l-am avut și pe Sorin Vlașin, parlamentar de Maramureș, dar și pe fostul ambasador al României, Dan Mihalache, cetățean de onoare al orașului.

”Motoul sărbătorii de astăzi este dragostea dintre cetățeni, este suprema tărie a orașului nostru. Atâta vreme cât suntem împreună, factori decidenți, și muncim în același ritm în aceeași direcție sunt sigur că o să vină și rezultate mai bune și cu siguranță va crește calitatea vieții în Baia Mare. Printre atâtea șantiere mai trebuie să avem și asemenea momente de relaxare” – a declarat primarul Doru Dăncuș.