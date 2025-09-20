Povestea lui Alex, băiețelul curios și responsabil

Unul din copilașii care frecventează Centrul Luchian din Baia Mare este Alex. El are 6 ani și este fratele mai mare al Anastasiei (3 ani) și al Ilariei (11 ani). Le iubește nespus și vorbește mereu cu mândrie și bucurie despre surioarele lui.

„Alex este un copil deosebit, plin de curiozitate și dorință de a învăța. Își îndeplinește sarcinile cu seriozitate, atât la școală, cât și în cadrul activităților de recuperare de la Centrul Luchian, unde beneficiază de activități educative, consiliere psihologică, logopedie, kinetoterapie și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă. Ceea ce îl definește pe Alex este curiozitatea. Întreabă despre absolut orice: de la cum funcționează o mașină, la cum se pregătește mâncarea, de la organizarea activităților zilnice, până la misterele naturii sau la modul în care se îngrijește spațiul verde din jur. Întrebările lui sunt nenumărate, dar ceea ce impresionează este faptul că are și foarte multe răspunsuri pregătite. Poți purta cu el o conversație lungă și complexă, pe cele mai diverse teme, iar felul în care își exprimă gândurile arată cât de mult a progresat” – spun reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare.

Alex are Poland și ADHD, dar asta nu-l oprește ca în fiecare zi să facă progrese și să spargă bariere. Acum a pășit într-o nouă etapă a vieții sale, deoarece a început școala.

„Achizițiile lui sunt semnificative și fiecare pas făcut înainte este o bucurie pentru toți cei care îl cunosc. Deși are sindrom Poland și ADHD, Alex ne demonstrează în fiecare zi că perseverența și curiozitatea pot învinge barierele. De săptămâna trecută, Alex a făcut un pas important: a început școala, la Școala Gimnazială «Alexandru Ivasiuc» Baia Mare. Emoțiile primei zile au fost mari, dar el le-a întâmpinat cu curaj și entuziasm. Chiar dacă acum este elev, Alex va continua să vină o zi pe săptămână la centrul nostru, unde este foarte apreciat și iubit. Un alt aspect care îl face special este responsabilitatea cu care abordează totul. Având un regim alimentar diferit față de ceilalți copii, el acceptă cu maturitate faptul că uneori trebuie să aibă un meniu separat și o face cu înțelegere, fără să se plângă. Alex este un băiețel isteț și curios, un copil cu o inimă mare, atent la cei din jur, dornic să descopere lumea pas cu pas și foarte legat de familia lui. Pentru noi, el este o sursă de inspirație și de bucurie. Îi suntem alături zi de zi și îi transmitem mult succes la școală” – au mai punctat oficialii DAS.