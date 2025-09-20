Proiectul Drumul Expres Satu Mare -Baia Mare a intrat într-o nouă etapă

Un nou pas important a fost parcurs în realizarea Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare. La sediul Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc dezbaterea publică a Raportului de impact asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, documente esențiale pentru acest proiect strategic de infrastructură rutieră, care va conecta cele două municipii.

”Discuțiile s-au concentrat asupra impactului proiectului asupra mediului și a măsurilor necesare pentru protejarea resurselor naturale și a comunită­ților locale. Prin respectarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului asupra mediului, prin monitorizarea strictă a lucrărilor și supravegherea biodiversității pe toată durata construcției, proiectul poate fi implementat fără a genera un impact semnificativ asupra factorilor de me­diu” – au menționat oficialii CJ Satu Mare.

În județul Satu Mare drumul expres va traversa localitățile: Satu Mare, Odoreu, Botiz, Livada, Medieșu Aurit, Apa și Pomi, iar în județul Maramureș traseul va include localitățile: Baia Mare, Seini, Tăuții-Măgherăuș, Ardusat și Recea. Drumul va avea o lungime de 59 km și va include 8 noduri rutiere, un centru de întreținere și coordonare, parcări de scurtă durată și spații de servicii.