Proiectul Drumul Expres Satu Mare -Baia Mare a intrat într-o nouă etapă

De -
0
21

Un nou pas important a fost parcurs în realizarea Drumului Expres Satu Mare – Baia Mare. La sediul Consiliului Județean Satu Mare, a avut loc dezbaterea publică a Raportului de impact asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, documente esențiale pentru acest proiect strategic de infrastructură rutieră, care va conecta cele două municipii.
”Discuțiile s-au concentrat asupra impactului proiectului asupra mediului și a măsurilor necesare pentru protejarea resurselor naturale și a comunită­ților locale. Prin respectarea măsurilor de prevenire și reducere a impactului asupra mediului, prin monitorizarea strictă a lucrărilor și supravegherea biodiversității pe toată durata construcției, proiectul poate fi implementat fără a genera un impact semnificativ asupra factorilor de me­diu” – au menționat oficialii CJ Satu Mare.
În județul Satu Mare drumul expres va traversa localitățile: Satu Mare, Odoreu, Botiz, Livada, Medieșu Aurit, Apa și Pomi, iar în județul Maramureș traseul va include localitățile: Baia Mare, Seini, Tăuții-Măgherăuș, Ardusat și Recea. Drumul va avea o lungime de 59 km și va include 8 noduri rutiere, un centru de întreținere și coordonare, parcări de scurtă durată și spații de servicii.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.