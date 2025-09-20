Reîncep lucrările la canalizare și apă în Bârsana

Comuna a primit cu bucurie reînceperea lucrărilor la canalizare, cu finanțare Saligny, de această dată se va lucra pe lângă drumul județean 186 spre mănăstire – ne spune primarul Teodor Ștefanca.

La fel, continuă/revin lucrările la extinderea și modernizarea rețelei de apă, se include o sursă nouă, în Nănești. Se schimbă de asemenea bazinele de stocare, în Nănești și Bârsana.