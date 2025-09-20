S-a finalizat dotarea școlilor din Budești cu echipamente moderne

Primăria a finalizat contractul de achiziție publică privind ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar şi a unităților conexe din comună”. Investiția are o valoare totală de 328.515 lei, inclusiv TVA.

”Prin această finanțare, școala a fost dotată cu echipamente TIC de ultimă generație. Elevii noştri au acces într-un mediu prietenos, digitalizat şi adaptat nevoilor lor, unde vor putea învăța şi se vor putea dezvolta în cele mai bune condiții” – a spus primarul Simion Pop.