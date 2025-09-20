Târgul meșterilor populari, una din atracțiile Sărbătorii Castanelor

Unul din punctele de atracție din cadrul Sărbătorii Castanelor rămâne Târgul Meșterilor Populari din Piața Libertății (Centrul Vechi al Municipiului Baia Mare). Standurile pot fi vizitate și luate cu asalt de cumpărători în fiecare zi, în intervalul orar 9-20. Găsiți aici atât castane prăjite, la 15 lei, suta de grame, cât și must (un litru – 15 lei), turtă dulce (10 lei/o bucată), ciocolată de casă artizanală (10 lei/o bucată), cât și produse ce țin de meșteșugurile populare: cămăși, trăistuțe, covoare țesute la război, preșuri, fețe de masă lucrate manual, obiecte din ceramică sau păpuși îmbrăcate în straie populare.

Obiecte populare lucrate cu pasiune

Iuliana Filip din zona Chioarului a venit în premieră la târgul organizat cu ocazia Sărbătorii Castanelor. A adus cu ea costume populare, șterguri și preșuri lucrate cu mult talent, cu migală și cu dragoste.

„Am adus costume populare din zona Chioarului, șterguri de coșarcă și preșuri făcute la războiul de țesut. Eu le realizez, îmi place foarte mult acest meșteșug, iubesc mult lucrul manual. Am avut bunica, mama, toată familia a avut această pasiune. Eu am moștenit pasiunea lor și lucrez mai departe. Sunt lucruri făcute cu mult suflet, foarte sănătos lucrate, eu nu știu să lucrez pentru bani, eu lucrez din plăcere. Cât fac, lucrez foarte bine. Stau drept în fața oricui. Dacă vă uitați în jur nu cred că vedeți lucrul așa de calitate cum este la mine. Dacă nu fac lucrul bun, mai bine dorm decât să îmi bat joc. Lumea apreciază și sunt fericită. Oamenilor care se opresc la standul meu le place ce văd”, a punctat Iuliana Filip, meșter popular, care a adăugat că își dorește să mai vină la târguri similare.

„Am mai fost de Sfânta Maria, la târg în Muzeul Satului, abia din vară sunt acreditată ca meșter popular. Până acum nu am fost descoperită, mi-am tot dorit să particip, dar nu știam cum se procedează. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu am venit și voi mai veni când voi fi invitată”, a precizat Iuliana Filip.

Palaga Lia Radu a venit din Maramureșul Istoric cu păpuși îmbrăcate în port popular. Sunt straie confecționate de mâinile ei. S-a apucat de acest meșteșug după ce a trecut printr-o boală grea. „Eu confecționez straiele populare pentru păpuși. Materialul și păpușile sunt cumpărate. Îmi place mult să fac hăinuțe pentru păpuși, dar și pentru copii. Am mai fost la alte evenimente de gen. Am început să fac și brățări înnodate cu tricolorul. Tricotez și haine pentru păpuși. Singură am învățat. Am fost bolnavă și după o convalescență mai lungă m-am gândit ce să fac să nu mă mai gândesc la boală. Pur și simplu m-am apucat să fac ce știam eu din copilărie. Încet-încet le-am făcut, le-am mai stricat care nu mi-au plăcut, le-am refăcut. Mă ocup de vreo 15 ani de acest meșteșug”, a relatat Palaga Lia Radu.

Ștefan Nagy vine de 20 de ani în fiecare an la Sărbătoarea Castanelor. A adus cu el fețe de masă, covoare cusute la războiul de țesut. „Sunt din Cluj, de pe lângă Gherla. Am venit cu fețe de masă, cusute la război de țesut, broderie cusută cu mâna, papuci brodați cu mâna, din stofă, covoare din bumbac, lână, iută. De ani de zile vin aici. Lumea se interesează de produsele noastre. De 20 de ani vin aici la fiecare eveniment. Maramureșul e mai receptiv la produsele tradiționale”, a afirmat Ștefan Nagy.

Oale de lut unicat din Harghita

Levente Imre Mathe este din Corund, județul Harghita și are și el vechime la Sărbătoarea Castanelor. E al 15-lea an în care își aduce celebrele oale de lut, unele dintre ele fiind produse unicat. De exemplu, Levente Mathe, este singurul producător care realizează oală din lut pentru murături sau o oală specială pentru unt de munte.

„Am de folosință, de decor, oale, boluri, căni de lapte. Am de toate. Eu le fac pe toate. De vreo 33 de ani mă ocup cu acest meșteșug. E cam al 15-lea an în care vin la Sărbătoarea Castanelor. Anul acesta nu a mers bine nicăieri pe unde am fost, dar sper că aici va fi bine. Am învățat de la tatăl meu acest meșteșug. Sunt ultimul din familie care duc această moștenire mai departe. Oalele de gătit sunt lucrate din lut galben, iar restul care nu sunt folosite la gătit, din lut albastru. Prețurile pornesc de la 6 lei și ajung până la 200 lei, o oală unicat, pentru murături. Doar eu fac așa ceva. Bunicul meu a fost slovac și tatăl meu a mers acolo prin anii 70, de acolo a adus acest model. Și mai am una de care nu face nimeni, pentru unt de munte, tot cu apă funcționează”, a spus Levente Imre Mathe.

Demonstrație de cioplit în lemn

În cadrul târgului a putut fi văzută și o demonstrație pe viu de cioplit în lemn. Ștefan Jula din Berința lucra de zor la realizarea unui stâlp de lemn pentru terasă. A venit să se regăsească cu prietenii, spune Ștefan Jula care are la fiecare frază câte o vorbă de duh, reușind să aducă zâmbetul și pe chipul celor mai încruntați vizitatori.

„Eu fac un stâlp de terasă. Am venit mai tare pentru prieteni, să mă întâlnesc cu ei. În atelier stau ca mutul și nu povestesc cu nimeni. Sunt din Berința. După ce am ajuns în pensie m-am apucat de treabă. Mie mi-a fost tare drag fotbalul. Dar când am văzut o poartă maramureșeană făcută în Copalnic Mănăștur la doctorul Pașca, atunci nici fotbal nu am mai putut juca. Am rămas așa cu o imagine: astea sunt făcute de oameni, eu nu o să pot face așa ceva?”, a povestit Ștefan Jula.

Cei care vor ajunge în Piața Libertății trebuie să știe că aici a fost amenajată și o scenă unde pe parcursul zilei au loc diverse concerte. Așa că, pe lângă posibilitatea de a admira sau cumpăra produse lucrate manual, cu multă migală, participanții la târg se pot delecta și cu o „porție” de muzică, fiind pregătite concerte pentru toate gusturile.