Ziua Mondială a Primului Ajutor, marcată alături de copii

Cu ocazia Zilei Mondiale a Primului Ajutor, voluntarii Crucii Roșii Filiala Maramureș au fost alături de copiii de la Grădinița din Tăuții-Măgherăuș, unde le-au prezentat noțiuni esențiale de prim ajutor.

„Micuții au descoperit, pe înțelesul lor mai multe manevre de prim ajutor, precum resuscitarea cardio-respiratorie și manevra Heimlich, învă­țând cât de important este să știm să intervenim corect în caz de urgență” – au declarat oficialii Crucii Roșii Maramureș.

O altă activitate la care au luat parte cu această ocazie a fost cea din cadrul evenimentului Anual de Arhitectură Nord-Vest, unde voluntarii au organizat o prezentare interactivă.

„Copiii și părinții au avut ocazia să descopere și să exerseze manevre de prim ajutor, deprinderi simple dar esențiale care pot salva vieți. Mulțumim Ordinului Arhitecților Filiala Nord-Vest pentru invitație și pentru deschiderea de a aduce mai aproape comunității importanța cunoașterii primului ajutor”, au mai punctat aceștia.