Asociația ASSOC, prezentă la Frankfurt

Cultura trebuie să fie disponibilă pentru toată lumea, iar activitățile Asociației ASSOC se concentrează pe o accesibilizare cât mai bună a spațiilor publice. În acest context, reprezentanți din partea organizației, au fost prezenți la Frankfurt, unde au văzut modele de bune practici privind felul în care anumite instituții de cultură reușesc să aducă arta aproape de persoanele cu dizabilități.

„Informații importante au fost aflate de la specialiștii germani, care au prezentat mai multe exemple de bune practici la: Galeriile de Artă Kunsthaus și Reinhard Ernst – unde tablourile expuse beneficiază de descrieri audio pentru nevăzători; Muzeul de Istorie SAM – care permite vizitatorilor să atingă operele expuse; Castelul Freudenberg – unde spectacolele de dans includ descrieri audio, accesibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Muzeul Dialogului DIALOGMUSEUM – o experiență unică, prin care vizitatorii experimentează viața de zi cu zi a nevăzătorilor: de la cumpărături, la plimbări în parc sau vizite la cafenea, toate desfășurate în întuneric. Astfel de locuri ne demonstrează că incluziunea, inclusiv în cultură, trebuie să fie o preocupare constantă atât a noastră, cât și a întregii comunități”, au explicat reprezentanții ASSOC.

Proiectul „OpenRegioCulture – Co-crearea unui climat de accesibilitate la resursele culturale pentru persoanele cu nevoi speciale” urmărește accesibilizarea spațiilor culturale pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât arta și patrimoniul să poată fi descoperite și trăite de toți, fără bariere.