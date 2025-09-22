Borșa, degajat de cablurile vechi și inestetice

Muncitorii execută o activitate mai atipică în această perioadă. Degajează cablurile vechi, inestetice, care atârnă pe stâlpii de înaltă tensiune de pe raza orașului și înlocuiesc stâlpii vechi, deteriorați.

„În fiecare colț al orașului, se muncește cu rost. Echipele lucrează zi de zi pentru a curăța stâlpii de cablurile vechi, nefolosite, dar și pentru a-i îndrepta pe cei înclinați și pentru a-i înlocui pe cei care nu mai sunt în siguranță. Facem mai mult decât să dăm jos fire – redăm orașului demnitatea, curățenia și frumusețea pe care o merită. Punem în siguranță rețeaua de joasă tensiune și pregătim pas cu pas un viitor în care cablurile vor fi îngropate, iar iluminatul public va fi asigurat de stâlpi ornamentali, care să se potrivească cu spiritul locului” – au explicat reprezentanții primăriei.