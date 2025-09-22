Forum MERITO în Baia Mare

În 4 octombrie, în Baia Mare se va desfășura Forumul MERITO. Tema discuțiilor: Clase care cresc împreună: relații, colaborare și învățare.

Sunt pregătite 14 sesiuni și ateliere de învățare colaborativă, privind managementul proactiv și gestionarea relațiilor în sala de clasă, în care vor fi prezentate și explorate abordări și practici validate pe temă, teorii din domeniul educațional, idei, cărți și alte resurse de inspirație.

Forumul deschide „sezonul” 8 de intervenții MERITO de învățare colaborativă, inițiate din Maramureș, cu tema generală „De la relații la învățare: cum gestionăm proactiv dinamica clasei” și obiectivul de a sprijini profesorii să gestioneze proactiv dinamica clasei prin construirea de relații sănătoase, colaborare și practici sustenabile, care transformă clasa într-o comunitate de învățare, desfășurat pe întreg parcursul anului școlar 2025-2026.

„Intenționăm, de asemenea, ca acest Forum să fie un spațiu de întâlnire, creație și învățare împreună cu profesorii participanți, pasionați de subiect, ce doresc să învețe colaborativ continuu, cu efecte pe termen lung”, anunță organizatorii. Participarea la Forum este gratuită și deschisă profesorilor, directorilor, studenților și elevilor de profil pedagogic, din toată țara, în limita celor 225 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, cu participare fizică în Baia Mare. Detaliile complete și formularul de înscriere vor fi disponibile pe https:// fb.me/e/3Jg0a9tpP.