În Maramureș, peste 20.000 de voluntari au participat la „Let’s Do It, Romania!”

Sâmbătă, județul nostru a fost un exemplu de solidaritate și responsabilitate civică prin participarea a peste 20.000 de voluntari la campania națională „Let’s Do It, Romania!”. Acțiunea de ecologizare a cuprins municipiul Baia Mare și alte 43 de primării din județ.

Organizatorul principal a fost Garda Ecologică Baia Mare, care a asigurat logistica necesară – saci și mănuși pentru voluntarii din întreg județul – și a coordonat întreaga mobilizare. În sprijinul acestei inițiative s-au alăturat ADIGIDM, care a oferit suplimentar 2.250 de saci și mănuși, ATP Group, care a sprijinit organizatoric, instituții locale și județene.

În Baia Mare, zonele vizate pentru ecologizare au fost Baraj-Firiza. La eveniment au participat prefectul județului, Florian-Valeriu Sălăjeanu, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar, Ocolului Silvic, Direcției Silvice, Apelor Române, jandarmi, polițiști, reprezentanți ai Gărzii de Mediu și alți parteneri instituționali. Transportul voluntarilor a fost asigurat gratuit de SC Urbis.

Cei mai mulți participanți au fost copii și elevi din școlile, grădinițele și liceele din Baia Mare și din județ, alături de profesori, diriginți și învățători.