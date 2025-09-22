În Sighetu Marmației, procesul de recenzare a… câinilor, în desfășurare

Primăria anunță că are în derulare recensământul canin pe raza municipiului. Polițiștii locali împreună cu lucrători de la Adăpostul de gestionare a câinilor fără stăpân au verificat până în prezent 587 de imobile, fiind identificați 601 câini, de diferite rase, majoritatea fiind de rasă comună.

Până acum s-a intervenit pe străzile: Lazu Șesului, Lazu Baciului, Făget, Tractorului, Doboieș, Valea Mare, Mocăniței, Muzeului, Dragoș Vodă, Solovan, Corbului, Vasile Ilea, Titu Maiorescu, Dimitrie Bolintineanu, Căprioarei, Nicolae Bălcescu, Bobâlna, Popa Lupu, General Mociulski, Pandurilor, Mihai Marina, Tepliței, Muncitorilor, Morii, Progresului, Ana Ipătescu, Mioriței, Dorobanților. Persoanele care nu au fost găsite acasă pot să contacteze Adăpostul de câini fără stăpân la tel. 0748197802 sau 0748197803.

Iată și rezultatele recensământului: 75% dintre câini au carnet de sănătate, 60% sunt vaccinați antirabic și microcipați iar 25% sunt sterilizați.

În cadrul acțiunii de recenzare, cetățenii deținători de câini sunt informați și despre obligațiile ce le revin, iar în situația în care aceștia sunt de acord, se procedează la vaccinarea și microciparea câinilor. Orice persoană având domiciliul pe raza municipiului Sighetu Marmației, care deține unul sau mai mulți câini de rasă comună, cu vârsta de peste 6 luni, poate beneficia de subvenționarea sterilizării/ microcipării, în limita sumelor alocate de Consiliul local pentru anul 2025, pe principiul „primul venit, primul servit”, până la această dată fiind eliberate 21 de bonuri de sterilizare.