Proiecte importante, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Baia Mare

Aleșii locali sunt convocați joi, 25 septembrie, la ora 11, în ședința ordinară a Consiliului Local cu 39 de proiecte ce vor fi supuse votului în plen.

Printre cele mai importante se numără cel legat de aprobarea modificării „Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului, în anul școlar 2025-2026”; aprobarea elaborării studiului de fundamentare în vederea stabilirii modalității optime de gestiune a serviciilor de utilități publice și de administrare a domeniului public și privat al Municipiului; aprobarea proiectului de modificare a hotărârii ce deleagă gestiunea serviciului de salubrizare în zona de colectare Lot 1 – zona Sârbi; aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Municipiului Baia Mare 2025 – 2030; proiect de hotărâre privind schimbarea funcțiunii din Incubator socio-medical în Incubator social a imobilului situat pe B-dul Republicii nr. 31A, sau aprobarea listei de repartizare a locuințelor pe anul 2025 pentru solicitanții specialiști din învățământ și din sănătate, în­dreptățiți să primească cu chirie locuințe construite prin ANL.