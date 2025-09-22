Racordări la rețeaua de apă în Ulmeni

Orașul are în acest moment un parteneriat cu Vital pentru branșamente și racordări la rețele de apă la care se adaugă 3 bazine noi, în Chelința, Ulmeni și Arduzel – ne spune primarul Lucian Morar Jr.

În Chelința, lucrarea a ajuns la 50%. În licitație se află, spun autoritățile locale, eficientizarea iluminatului public în Ulmeni, cu 600 de lămpi LED noi.