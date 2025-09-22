Racordări la rețeaua de apă în Ulmeni

De -
0
17

Orașul are în acest moment un parteneriat cu Vital pentru branșamente și racordări la rețele de apă la care se adaugă 3 bazine noi, în Chelința, Ulmeni și Arduzel – ne spune primarul Lucian Morar Jr.
În Chelința, lucrarea a ajuns la 50%. În licitație se află, spun autoritățile locale, eficientizarea iluminatului public în Ulmeni, cu 600 de lămpi LED noi.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAŞI AUTOR

NICIUN COMENTARIU

LĂSAŢI UN MESAJ

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.