Sală de fitness în Fărcașa

În Maramureș vedem că începe să ia amploare un nou trend, care vine în beneficiul sănătății populației: sălile de fitness sunt tot mai numeroase și-n mediul rural. Un astfel de exemplu îl avem în comuna Fărcașa.

În zonă, de-a lungul anilor, primăria a făcut diverse investiții pentru a stimula tinerii să facă mișcare.

„Primăria a investit în ultimii ani în infrastructura sportivă, devenind un punct de interes pentru locuitorii pasionați de mișcare din comună și împrejurimi. Sălile de sport, terenurile de fotbal, bazinul de înot didactic creează condiții pentru sporturi precum: handbal, fotbal, karate, dans, înot și multe altele. Dar, lipsea totuși ceva. Pentru a completa întreaga paletă sportivă, la inițiativa a doi tineri din Fărcașa s-au pus bazele unei săli de fitness, antrenament fundamental pentru orice sportiv, de la amator la profesionist. Fie că vorbim de handbal, fotbal, înot, atletism sau oricare alt sport, sala de fitness e „laboratorul” în care-ți construiești forța, rezistența și flexibilitatea” – a declarat Monica Ghiman, administratorul sălii FitEtno.

În mediul rural activitatea cetățenilor s-a redus treptat în ultima perioadă, deoarece mulți renunță la o parte din muncile agricole. Astfel, este încurajat sedentarismul care vine la pachet cu diverse probleme de sănătate.

„Trăim la sat, unde în ultimii 20-30 de ani s-a redus accelerat activitatea omului în muncile agricole, munca la câmp și pe lângă casă nu mai e ce-a fost pe vremea bătrânilor noștri. Tehnologia a penetrat și viața omului de la tară, generând o creștere masivă a sedentarismului în viața comunității rurale. Astăzi, o sală de fitness la sat nu mai e un lux ori o ciudățenie, este o necesitate pentru fiecare membru al comunității. Un corp sănătos ne permite să ne bucurăm din plin de viață. Ne dorim ca fiecare persoană din comunitate să facă conștient și planificat o oră de mișcare la sală în fiecare zi. Aici, în sală, noi ajutăm oamenii să se simtă bine fizic și mental când se privesc în oglindă și în societate” – a mai explicat Monica Ghiman.

Sala din Fărcașa este deschisă de un an de zile, dar încă mulți nu înțeleg importanța antrenamentelor fizice și consideră că este suficientă mișcarea făcută pe lângă casă. „Funcționăm de un an de zile și pot spune că cel mai greu antrenament este cu mentalitatea comunității rurale, unde avem înrădăcinat în mentalul colectiv convingerea „că se face destulă mișcare toată ziua pe lângă casă și în grădină”. Noi arătăm oamenilor că mișcarea în sala de fitness este diferită de mișcarea pe care o facem în activitățile gospodărești, mișcarea în sală chiar ne ajută sa facem treburile mai repede și mai ușor. Acesta fiind fitnessul funcțional” – a concluzionat Monica Ghiman.