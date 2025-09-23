Amenzi de aproximativ 5.000 lei în Cavnic

Luni, polițiștii din Cavnic și Ocna Șugatag au oprit pentru verificări aproape 40 de autovehicule. Jumătate dintre conducătorii auto verificați au fost testați cu aparatul etilotest.
Pentru abaterile constatate, s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, însumând aprox. 5.000 lei. Totodată, a fost reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.

