Luni, polițiștii din Cavnic și Ocna Șugatag au oprit pentru verificări aproape 40 de autovehicule. Jumătate dintre conducătorii auto verificați au fost testați cu aparatul etilotest.
Pentru abaterile constatate, s-au aplicat 17 sancțiuni contravenționale, însumând aprox. 5.000 lei. Totodată, a fost reținut un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.
Amenzi de aproximativ 5.000 lei în Cavnic
