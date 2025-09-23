În Baia Mare a fost desemnat Scriitorul Anului

În Baia Mare a fost organizată ceremonia ocazionată de Ziua Scriitorilor, parte a manifestărilor culturale ale ediției din acest an a Sărbătorii Castanelor. Cu această ocazie a fost decernat titlul de Scriitorul Anului, dar s-au acordat şi două premii pentru întreaga carieră şi un premiu de debut la categoria „Tânăr Scriitor”.

Titlul de Scriitorul Anului 2025 i-a revenit scriitorului și poetului Gavril Bâle, autor a numeroase volume de poezie și proză și un nume respectat al literaturii băimărene. Distincția vine împreună cu premiul în valoare de 2.000 de lei, oferit de Primăria Baia Mare. La categoria “Tânăr scriitor”, premiul în valoare de 1.500 de lei i-a revenit poetei Larisa Sonia Tudose care, la doar 19 ani, și-a lansat primul volum de poezii. La categoria “Pentru întreaga Carieră”, au fost distinşi „doi oameni a căror viață a fost și este strâns legată de literatura băimăreană și de promovarea valorilor noastre autentice”. Florian Roatiș, critic literar, eseist și publicist, a cărui viziune și activitate a avut un rol esențial în formarea generațiilor de scriitori tineri și Ioan Dragoș, prozator și poet, au primit fiecare câte un premiu în valoare de 3.000 de lei.