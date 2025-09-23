Întâlnire cu antreprenorii de succes, la Asociația ASSOC

Câștigătorii planurilor de afaceri au avut ocazia de a se întâlni cu antreprenori de succes din județ, care le-au spus o parte din metodele folosite pentru a-și susține afacerea proprie. Pentru cei aflați la început de drum, sfaturile și recomandările celor cu experiență sunt neprețuite.

”În cadrul proiectului „Dinamism și dezvoltare urbană prin economia socială”, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, a avut loc o întâlnire dedicată bunelor practici și mentoratului în antreprenoriatul social. A fost o bună ocazie pentru câștigătorii concursului de antreprenoriat social să cunoască persoane care la rândul lor au pornit o afacere de la un vis, materializat apoi într-o idee și apoi într-un plan de afacere. Echipa de proiect și-a propus să aducă dovezi de reușită, dar și să ofere o sesiune de consiliere în grup. Evenimentul s-a adresat beneficiarilor ale căror planuri de afaceri au fost selectate pentru finanțare și a pus accent pe: prezentarea unor modele de succes implementate de ASSOC; transmiterea de recomandări și instrumente utile pentru viitorii manageri de întreprinderi sociale”, au declarat reprezentanții Asociației ASSOC.

Invitați speciali au fost câțiva reprezentanți ai întreprinderilor sociale fondate de ASSOC în anul 2015, printre care Asociația Viavalis Turt, Pâinea Vieții și Asociația pentru Îngrijiri Comunitare Maramureș. Poveștile celor care au pornit la drum în aceleași condiții au reușit să sporească încrederea că se pot construi întreprinderi durabile și responsabile, dar și cu impact social.