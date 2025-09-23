Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău au ajuns la 81%

Lucrările pe lotul 3 (Pietroasele – Municipiul Buzău) al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău au ajuns la un stadiu fizic de 81%, pe cei 13,9 kilometri ai acestui sector.

Asocierea de constructori turci Nurol-Makyol este mobilizată în șantier cu 319 muncitori și 229 de utilaje, concentrându-se pe terasamente, amenajarea nodurilor rutiere DN2 (Spătaru) și DN2B, precum și finalizarea podului peste calea ferată de la kilometrul 60+985.

Contractul a fost semnat în noiembrie 2023 la o valoare de 1,24 miliarde lei fără TVA, cu finanțare asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Circulația pe acest lot trebuie să fie deschisă până la sfârșitul acestui an, conform programului de execuție, arată Cristian Pistol, directorul general al CNAIR: https://www.facebook.com/CristianOvCPistol/videos/1127278152708884/?notif_id=1758616517824235¬if_t=notify_me_page&ref=notif&locale=it_IT

(sursa: Mediafax)