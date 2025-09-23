Maramureșul s-a înfrățit cu 3 noi raioane din Republica Moldova

Județul Maramureș continuă să consolideze legăturile de prietenie și colaborare cu Republica Moldova, prin semnarea în Baia Mare, a trei noi acorduri de cooperare și înfrățire cu raioanele Anenii Noi, Nisporeni și Ștefan Vodă.

Evenimentul de semnare a înfrățirilor s-a desfășurat în cadrul programului oficial al ediției aniversare cu numărul 30 a expoziției „Rivulus Dominarum” și a Salonului „Republica Moldova prezintă”, la Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare. Prin aceste noi înfrățiri, Maramureșul continuă o tradiție de colaborare începută de președintele Gabriel Valer Zetea în anul 2019 cu Raionul Strășeni, urmată de parteneriate similare cu Raionul Hîncești (2020) și Raionul Ungheni (2023). Prin extinderea rețelei de cooperare și înfrățire cu raioanele din Republica Moldova, județul Maramureș își reafirmă rolul activ în sprijinirea activităților de integrare europeană și promovare a valorilor comune din cele două țări.