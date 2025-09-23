Nu mai sunt bani de salarii la DGASPC Maramureș

Problemele se țin lanț la DGASPC Maramureș. După ce s-a anunțat reorganizarea instituției, în urma căreia au fost reduse însă doar 7 posturi faptic, acum conducerea Consiliului Județean Maramureș informează că nu mai sunt bani de salarii. Din această cauză, angajații nu și-au primit drepturile salariale integral, în ultimele luni.

”De la începutul anului am vorbit despre situația financiară dificilă a județului Maramureș. Una dintre cele mai mari provocări este la DGASPC, instituție vitală care are alocată peste o treime din bugetul Consiliului Județean. Situația financiară a DGASPC Maramureș este una extrem de gravă, la fel ca în aproape toate județele din România. Ultima plată integrală pentru angajații DGASPC s-a făcut în luna august 2025, pentru salariile aferente lunii iulie. Din păcate, pentru munca din august nu mai avem resursele necesare. Situația reală: avem nevoie de 6,8 milioane lei pe lună pentru DGASPC. Din aceștia, 1,8 milioane lei înseamnă aparatul administrativ, iar 5 milioane lei sunt pentru angajații care au grijă direct de beneficiari. Până la final de an e nevoie de 34 milioane lei pentru a putea plăti salariile”, explică Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

Cu toate că sunt bani, aceștia sunt pentru întreținerea centrelor, hrana beneficiarilor, dar nu pentru salarii. Aici intervine Guvernul, care încă nu a făcut o rectificare bugetară. Doar atunci când Maramureșul va primi fondurile de la stat, oamenii își vor primi restanțele salariale.

”Este vital să se înțeleagă: acești bani nu vin de la Consiliul Județean Maramureș, ci de la Guvernul României. Imediat ce banii sunt alocați, a doua zi convocăm ședință extraordinară și plătim salariile integral. Am transmis aceste probleme Guvernului încă din august și ni s-a promis că va avea loc o rectificare bugetară. Din păcate, rectificarea a fost amânată deja de patru ori. Știu că pentru mulți angajați este extrem de greu. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și au nevoie de salariile lor pentru a trăi: au rate la bănci, copiii au început școala, cheltuielile zilnice nu așteaptă. Nu putem să-i lăsăm fără sprijin pe cei care, zi de zi, au grijă de cei mai vulnerabili dintre noi. Noi trebuie să avem grijă de ei. De aceea este momentul ca toate autoritățile locale din țară să se alăture angajaților DGASPC”, a mai punctat Gabriel Zetea.