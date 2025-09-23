O stațiune montană din Franța poate fi „model” pentru Borșa

În cadrul misiunii oficiale din Cantal, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a vizitat stațiunea montană Le Lioran, unde conducerea Consiliului Departamental le-a prezentat maramureșenilor această investiție publică.

„Le Lioran este administrată direct de autoritatea județeană și arată cum o administrație implicată, prin investiții publice consecvente timp de zeci de ani, poate transforma o zonă montană într-un motor de dezvoltare. Pentru Maramureș, exemplul francez este extrem de valoros. Știm că trebuie să recuperăm timpul pierdut, dar experiența de aici ne confirmă că și orașul Borșa are potențialul de a deveni o stațiune de nivel european, dacă există perseverență și implicarea directă a Consiliului Județean” – a concluzionat președintele Gabriel Zetea.