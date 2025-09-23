Paula Seling, Cetățean de Onoare al Municipiului Baia Mare

Ultima zi a Sărbătorii Castanelor, ediţia a XXX-a, a fost una cu emoţii pentru talentata artistă, Paula Seling. Aceasta a susţinut un recital pe scena evenimentului, ocazie cu care autorităţile băimărene i-au conferit şi titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare. În ultima şedinţă a Consiliului Local, aleşii băimăreni au decis cu 22 de voturi pentru acordarea acestei distincţii onorifice pentru Paula Seling, originară din Baia Mare. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, care a considerat că e nevoie de o astfel de decizie în semn de recunoaștere pentru „profesionalismul, talentul și contribuția excepțională a Paulei Seling la promovarea municipiului Baia Mare atât pe plan național, cât și internațional”.