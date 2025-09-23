Traian Rareş Tuş a lansat un curs internaţional de astronomie

După ce a adunat în palmaresul său numeroase premii naţionale şi internaţionale la fizică şi astronomie, Traian Rareş Tuş vine cu nouă provocare din postura de student. El a lansat un curs internaţional de astronomie. Cursul despre Mecanica Cerească și Sistemele Stelare este acum disponibil pe platforma Udemy. Cursul este disponibil în limba engleză, cu subtitrări în engleză și multe alte limbi internaționale, iar subtitrări în limba română vor fi disponibile în săptămânile următoare. În prezent, Traian Rareş Tuş este student la Fizică în cadrul Universității Oxford, Hertford College.