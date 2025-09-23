Ziua Internațională de Luptă împotriva Bolii Alzheimer

Exercițiile fizice pot preveni apariția afecțiunii

Anumite obiceiuri sănătoase contribuie la prevenirea apariției bolii Alzheimer. Cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Bolii Alzheimer, marcată anual pe data de 21 septembrie, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) transmite un îndemn la conștientizare, prevenție și informare privind această maladie care afectează milioane de oameni la nivel mondial.

”Campania din acest an se concentrează pe promovarea unor măsuri concrete pe care oamenii le pot lua pentru a-și menține sănătatea mintală și a reduce riscul de declin cognitiv. Informațiile oferite au rolul de a încuraja oamenii să adopte obiceiuri sănătoase, să solicite un diagnostic precoce și să-i ajute pe cei afectați de boala Alzheimer precum și de alte tipuri de demențe. Recomandări pentru prevenirea riscului de declin cognitiv și demență: exerciţii fizice – exerciții de coordonare și de menținere a echilibrului; implicare socială pentru menținerea unui tonus psihic adecvat; dieta echilibrată, în special legume, cereale integrale, peşte, ulei de măs­line; stimulare mentală prin învăţarea de lucruri noi, jocuri de strategie”, spun oficialii INSP. Alte recomandări se referă la un program de somn regulat, precum și reducerea stresului sau renunţarea la consumul de alcool şi fumat.