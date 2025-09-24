Alba-neagra cu funcția de manager al Spitalului de Recuperare Borșa

Spitalul de Recuperare Borșa nu are în momentul de față manager. În prima jumătate a lunii august, s-a anunțat că Remus Timiș este noul manager al instituției, în urma concursului desfășurat pentru ocuparea acestui post. La scurt timp după numire, au fost descoperite o serie de probleme, motiv pentru care Corpul de Control al Ministerului Sănătății a făcut verificări. În urma controlului, s-a decis reluarea concursului.

„Documentul respectiv a semnalat o posibilă incompatibilitate în componența comisiei de concurs, pe baza unei interpretări a legislației în vigoare. Pentru a asigura o transparență totală și pentru a elimina orice dubiu ulterior care ar putea afecta legitimitatea rezultatului final, Consiliul de Administrație a decis că reluarea procedurii este cea mai potrivită măsură. O nouă comisie va fi formată cu o componență care să fie în deplină concordanță cu recomandările primite, asigurând astfel un cadru echitabil pentru toți participanții”, spun reprezentanții Spitalului de Recuperare Borșa.