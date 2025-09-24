Baia Mare și Ivano-Frankivsk, împreună pentru un viitor mai sigur: lansarea proiectului transfrontalier SWEM

Municipiul Baia Mare a organizat, la începutul lunii septembrie 2025, conferința de lansare a proiectului „Sustainable Weather Emergency Management (SWEM) – Managementul Durabil al Situațiilor Meteorologice de Urgență”, primul eveniment asumat contractual din seria celor trei conferințe de presă planificate pe durata implementării.

Proiectul este finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Ucraina 2021–2027, în cadrul priorității „Focus transfrontalier asupra mediului”, și are o valoare totală de 1.360.843 euro, din care contribuția Inte­rreg este de 1.224.759 euro. Bugetul alocat Municipiului Baia Mare este de 639.000 euro, iar contribuția proprie reprezintă 10% din valoarea totală eligibilă. Implementarea se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni, în parteneriat cu Comitetul executiv al Consiliului municipal Ivano-Frankivsk din Ucraina.

Evenimentul de lansare a reunit 25 de participanți din partea instituțiilor relevante, între care Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Oficiul de Securitate Meteorologică, Poliția Locală, Consiliul Județean Maramureș, Instituția Prefectului și Serviciul Public Ambient Urban. Agenda conferinței a inclus deschiderea oficială prin discursurile reprezentanților Primăriei Baia Mare și ai partenerilor transfrontalieri conectați online, prezentarea obiectivelor și a impactului proiectului SWEM, precum și evidențierea altor proiecte relevante de cooperare derulate de municipalitate. „Prin viziune, solidaritate și responsabilitate consolidăm parteneriatul româno-ucrainean în domeniul protecției civile și al dezvoltării durabile. Proiectul SWEM reprezintă o investiție nu doar în echipamente moderne și sisteme de avertizare, ci și în siguranța oamenilor și reziliența comunității noastre”, a declarat Ionuț Pîrvu, viceprimar al Municipiului Baia Mare.

Prin implementarea proiectului, Municipiul Baia Mare face un pas important în direcția îmbunătățirii capacității de reacție și adaptare la riscurile climatice și la situațiile de urgență. Echipamentele achiziționate – buldoexcavatorul cu accesorii, nacela pe autoșasiu, sirenele electronice de ultimă generație, autoturismul electric și sistemele informatice performante – vor contribui la creșterea capacității de intervenție, la îmbunătățirea coordonării interinstituționale și la asigurarea unei comunicări rapide și eficiente în caz de pericol.

Municipiul Baia Mare își reconfirmă astfel rolul de actor activ în dezvoltarea parteneriatelor internaționale și în implementarea de proiecte inovatoare pentru protecția civilă și reziliența climatică, asumându-și responsabilitatea de a construi un viitor mai sigur pentru cetă­țenii săi.