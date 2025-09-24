Cel mai plictisitor lucru din lume. Adevărul

Se apropie sfârșitul de 2025 încet, fără să-l simțim, suntem încă cu ochii la vară… dar la nivel instituțional au început să apară statistici, cifre, date, despre Europa, ilustrând locul nostru, al României, în UE și în lume. Nu suntem foarte măguliți. Dar decât să dăm curs conspirațiilor și ideilor crețe, hai să ascultăm cifre, procente… doar avem președinte matematician. Care încă nu ne-a demonstrat nimic.

Am pus mâna pe o serie de statistici și hărți, care mai de care mai interesante. Sunt aproape la categoria „Știați că”, de interesante ce sunt. Nu confirmăm cu titlu de lege organică justețea și perfecțiunea cifrelor, a datelor, dar da, ele sunt acolo, în zona adevărului. Trist. Primele două situații vă vor fi cunoscute, de pe la știri: România conduce topul țărilor cu cei mai mulți cetățeni ce locuiesc în alte state membre UE, cu 3,1 milioane, ne concurează de departe Polonia cu 1,5 milioane plecați și culmea, Italia, tot cu 1,5. Țările nordice au sub 100.000 plecați, fiecare, la fel Irlanda. Apoi, situația milioanelor de tone de bunuri ce se tranzitează prin porturile europene, Constanța fiind codașă cu 38 milioane tone pe an, față de Rotterdam cu 159 milioane, Antwerp cu 119 milioane sau Gdansk cu 61. Sunt și mai slabi ca noi…Livorno, Dublin, Barcelona, Klaipeda…

Dar hai să căutăm și binele, nu doar răul. Harta ratei șomajului din Europa ne arată în zona bună. România are teoretic 5,8% șomeri, dar știți, e vorba de șomeri în plată, nu de cei fără ocupație, ce nu vor sau stau. Spania are 10,4%, Franța 7,6%, Italia 6, țările nordice merg de la 6,6 la 9,5%! Bravo, noi! O altă hartă se referă la rata mortalității prin sinucidere. Media europeană e de 10,6 la suta de mii de locuitori. Ei, Românica noastră e la 8,9, față de Suedia 12,5, Finlanda la 13,4, Polonia la 12, Belgia la 15,4. Bravos! Pe noi ne doboară doar alcoolul, cancerul și traficul rutier, nu ștreangul.

În schimb, nu ne avantajează deloc harta ratei speranței de viață la naștere: noi cu 76,6 ani, Spania cu 84 de ani, Italia cu 84,5, nordicii cu peste 82, mai slabi ca noi sunt doar bulgarii, cu 75,9 ani. Media europeană fiind de 81,7 ani. La situația salariului minim lunar brut per UE, iar la coadă: Bulgaria cu 551 euro lunar, noi cu 707 euro, Ungaria cu 727. La cealaltă extremă. Belgia cu 2112, Olanda cu 2246, Luxemburg cu 2704, alte surprize sunt date de Polonia cu 1100, peste Italia cu 961 euro lunar. Sigur, tristă e și harta țărilor cu mai multe decese decât nașteri, în 2024: doar Norvegia, Suedia, Danemarca, Irlanda, Franța și Albania sunt pe plus, restul Europei pe minus. Încă una? Fie. Harta economiei subterane din Europa are o singură veste bună. Toți au. Ca procent din PIB, în zona neagră se află Serbia, Croația, Albania, Ucraina, Belarus, de la 27,8% spre 19, cu campion absolut Republica Moldova cu…37,1%!! În zona gri e și România, cu 13,1%, Grecia cu 12%, iar dincolo, la cenușiu foarte deschis se află mai toată Europa, cu procente sub 10%, de la Spania cu 7,5%, Franța cu 6,7, nordicii cu 6,6, Germania cu 6,8, cu lideri Anglia cu 5,3% sau Irlanda cu 5,1%.

Mai avem. Mai lăsăm deo­parte câteva, să se mai adune. Că-s interesante și spun foarte multe despre noi, în peisaj european.