Dotări pentru noua grădiniţă din Rona de Jos

Grădinița din comuna Rona de Jos s-a mutat, începând cu acest an școlar, în clădirea din curtea Școlii Gimnaziale “Laurențiu Ulici” Rona de Jos. Imobilul a fost recent modernizat și dotat cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale.

Clădirea a fost reabilitată anul acesta prin programul Eficiență energetică în clădiri publice sesiunea 2021, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu. De asemenea, în cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Laurențiu Ulici”, finanțat de către Ministerul Educației prin PNRR – Componenta C15, s-a reușit dotarea grădiniței cu echipamente digitale de ultimă generație. Tot prin acest proiect, luna aceasta, au sosit primele materiale didactice și o parte din mobilier.