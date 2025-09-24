Fața orașului Vișeu de Sus s-a schimbat radical în ultimii trei ani!

În ultimii trei ani de zile, zeci de milioane de euro din fonduri externe nerambursbile sau fonduri guvernamentale au intrat în Vișeu de Sus. Banii au transformat orașul așa cum nimeni nu și-ar fi imaginat.

Astfel, școli, blocuri, infrastructură, spații publice, zone pentru sport și recreație, mijloace de transport în comun – tot mai multe locuri poartă deja semnele schimbării. Și, da, aceste schimbări sunt vizibile cu ochiul liber. Însă drumul până aici nu a fost deloc ușor: „Spre deosebire de cum cred și zic unii, banii aceștia nu cad din cer! Fiecare proiect a însemnat multă muncă, drumuri, documentații, insistență și, mai ales, perseverență. Sunt roadele unor eforturi extraordinare, care se văd azi în orașul nostru. Vișeu de Sus arată altfel, dar nu ne oprim aici. Avem în față și mai multe proiecte și oportunități”, este mesajul administrației publice locale vișeuane.